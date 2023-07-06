Під Києво-Печерською Лаврою сталися сутички між вірянами і правоохоронцями (відео)

Під Києво-Печерською лаврою сталася сутичка між вірянами та правоохоронцями. Одного з активних учасників сутички довелося затримати.

Про це повідомили ТСН.ua у пресслужбі Національної поліції у місті Києві.

Зазначається, що доправили до відділку, де на нього було складено адміністративний протокол.

"На чоловіка складено адміністративний протокол за ст. 173 Кодексу України про адміністративні порушення – дрібне хуліганство", - повідомили правоохороці.

Дрібне хуліганство, тобто нецензурна лайка в громадських місцях, образливе чіпляння до громадян та інші подібні дії, що порушують громадський порядок і спокій громадян,- тягне за собою накладення штрафу від трьох до семи неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або громадські роботи на термін від 40 до 60 годин, або виправні роботи на термін від одного до двох місяців з відрахуванням 20% заробітку, або адміністративний арешт - до 15 діб.

Під Києво-Печерською Лаврою відбуваються сутички

Виселення УПЦ МП з Лаври

УПЦ МП законно виселили з Лаври: рішення суду. Так, Свято-Успенська Києво-Печерська kавра (чоловічий монастир) УПЦ МП програла суд Національному заповіднику "Києво-Печерська лавра" у справі про усунення перешкод у користуванні майном.

Втім, в УПЦ МП заявили, що не залишать Києво-Печерську лавру. Вимогу звільнити корпуси і передати від них ключі у юридичному відділі УПЦ МП вважають незаконною.

Напередодні, 4 липня, до Києво-Печерської лаври знову прибула комісія Мінкульту. Втім, ченці і віряни не дають доступу.

Комісії Мінкульту завадили опечатати корпуси Києво-Печерської лаври. Парафіяни УПЦ МП не пустили комісію до приміщень – вони заблокували входи та співали молитви.

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