Под Киевом 6 июля будут звучать сирены: что известно

В поселке Макаров будут тестироваться устройства местной автоматизированной системы центрального оповещения.

Под Киевом 6 июля будут раздаваться сирены.

Об этом сообщил макаровский председатель Вадим Токарь.

В поселке Макаров с 15:00 до 16:00 будут тестировать устройства местной автоматизированной системы центрального оповещения.

Местных жителей просят сохранять спокойствие и не забывать проверять на официальных источниках информацию о наличии воздушной тревоги.

Напомним, 5 июля в помещении Шевченковского районного суда города Киева прогремели взрывы, совершенные Игорем Гуменюком. В результате одного из них мужчина погиб.

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