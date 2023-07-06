Под Киевом 6 июля будут звучать сирены: что известно

В поселке Макаров будут тестироваться устройства местной автоматизированной системы центрального оповещения.
Под Киевом 6 июля будут раздаваться сирены.
Об этом сообщил макаровский председатель Вадим Токарь.
В поселке Макаров с 15:00 до 16:00 будут тестировать устройства местной автоматизированной системы центрального оповещения.
Местных жителей просят сохранять спокойствие и не забывать проверять на официальных источниках информацию о наличии воздушной тревоги.
Напомним, 5 июля в помещении Шевченковского районного суда города Киева прогремели взрывы, совершенные Игорем Гуменюком. В результате одного из них мужчина погиб.
Читайте также: