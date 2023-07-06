Категория
Киев
LiveВсе публикацииЛучшее с YoutubeЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаВойнаГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаКиевЛьвовКурьезыПопулярные тегиВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюРедакция
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Под Киевом 6 июля будут звучать сирены: что известно

Автор
Светлана НесчетнаяСветлана Несчетная
Дата публикации
Просмотры
309
Время на прочтение
1 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Под Киевом 6 июля будут звучать сирены: что известно

Жителей Макарива просят не забывать проверять на официальных источниках информацию о наличии воздушной тревоги

В поселке Макаров будут тестироваться устройства местной автоматизированной системы центрального оповещения.

Под Киевом 6 июля будут раздаваться сирены.

Об этом сообщил макаровский председатель Вадим Токарь.

В поселке Макаров с 15:00 до 16:00 будут тестировать устройства местной автоматизированной системы центрального оповещения.

Местных жителей просят сохранять спокойствие и не забывать проверять на официальных источниках информацию о наличии воздушной тревоги.

Напомним, 5 июля в помещении Шевченковского районного суда города Киева прогремели взрывы, совершенные Игорем Гуменюком. В результате одного из них мужчина погиб.

Читайте также:

Похожие темы:

Дата публикации
Просмотры
309
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Следующая публикация