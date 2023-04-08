Під час штурму храму на Київщині помер чоловік: що відомо

У селі Липовець на Київщині сталася трагедія. Під час штовханини між вірянами УПЦ та ПЦУ біля місцевого храму помер чоловік.

Про це повідомило видання "Кагарлик.City".

Місцеві парафіяни хотіли вигнати з храму священників УПЦ московського патріархату. На жаль, один з вірян загинув.

Як зазначає видання, за словами жителів Липовця, раніше сільська громада ухвалила рішення про перехід храму в підпорядкування ПЦУ. Тож у суботу, 8 квітня, до церкви прийшли парафіяни з вимогою до священника УПЦ передати їм ключі.

Коли піп відмовився це робити, люди спробували зайти до храму. Однак, представники УПЦ МП заважали це зробити. Розпочалася штовханина.

Поряд із місцем події перебував місцевий мешканець. Чоловікові раптово стало погано. На жаль, він помер.

За попередніми даними, померлий мав хворобу серця.

Реакція УПЦ МП

В УПЦ вже відреагували. Заявили, що чоловік помер під час "захоплення храму" Різдва Пресвятої Богородиці. Також заявили, що загиблий – "один з активістів ПЦУ" Володимир Натикач.

Що кажуть у поліції

У поліції кажуть, що слідів насильницької смерті на тілі чоловіка не виявлено, а помер він через проблеми із серцем.

"Там помер житель села, не заступник голови мера. Помер, дійсно, від проблем із серцем. Раніше вже мав ішемічну хворобу серця. Його ніхто не бив", - розповіли ТСН.ua в поліції Київської області.

Поліцейські додають, що за цим фактом відкрили кримінальне провадження.

Нагадаємо, із села Любарці під Києвом вигнали священника УПЦ МП, який відмовлявся відспівувати загиблих бійців.

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