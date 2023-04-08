Знімав мобілізованих з військового обліку: в Києві затримано голову ВЛК

За гроші чоловік безпідставно оформлював ухилянтам документи про зняття з військового обліку за станом здоров’я.

У Києві затримано голову військово-лікарської комісії.

Чоловік організував схему ухилення від мобілізації: за гроші він безпідставно оформляв своїм "клієнтам" документи про зняття з військового обліку за станом здоров’я.

Про це повідомляє пресцентр СБУ.

Наразі зловмиснику повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою).

Іншу схему налагодив керівник однієї із псевдоблагодійних організацій, який пропонував громадянам виїхати за межі України як водіям гуманітарних перевезень. Його спільницю СБУ викрила ще у грудні минулого року.

Нагадаємо, у Держприкордонслужбі попереджали, що чоловіків-ухилянтів повертатимуть з-за кордону додому.

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