Закликав вбивати українців: колишньому настоятелю київського храму повідомили про підозру

Служба безпеки України заочно повідомила про підозру московському клірику-блогеру Андрію Ткачову за двома статтями Кримінального кодексу. За публічні заклики до війни (ст. 436) та виправдовування збройної агресії РФ проти України (ч. 2 ст. 436-2) Ткачову загрожує до п’яти років в'язниці.

Про це повідомляє пресцентр СБУ.

Як розповіли в Київській міській прокуратурі, яка здійснює процесуальне керівництво у справі, після початку повномасштабного вторгнення рф до України підозрюваний у своїх постах та відеоматеріалах у соцмережах підтримував та популяризував дії країни-окупанта, поширював російські наративи про секретні біолабораторії та "укронацистів", а також стверджував, що "українці самі в усьому винні".

Фото: СБУ

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Ткачов намагався переконати, що РФ не починала війну, а навпаки — завершує її, та перекладав провину за її початок на Майдан та українців. Також священник дякував загарбникам з усіх російських екранів за виконання в Україні "брудної кривавої роботи".

Що відомо про скандального блогера-священника

Фото з відкритих джерел

Андрій Ткачов від 2006 до 2014 роки був настоятелем храму преподобного Агапіта Печерського, що на Шулявці біля парку імені Пушкіна. Він народився 1969 року у Львові. Навчався на факультеті спецпропаганди військового інституту міноборони СРСР у Москві.

2013 року його призначили керівником місіонерського відділу київської єпархії УПЦ (МП) та ведучим на телеканалі "Київська Русь". 2014-го Ткачов утік до Москви.

Нагадаємо, на території Києво-Печерської лаври пограбували келію, де проживав виконувач обов'язків намісника Лаври архімандрит Авраамій (Лотиш).

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