У Києві завершується опалювальний сезон: труднощі проходження

Протягом поточного опалювального сезону аварійні бригади Київтеплоенерго ліквідували майже 5 тисяч пошкоджень на теплових мережах.

У Києві 8 квітня завершується опалювальний сезон.

Відключення будівель від тепла триватиме до кількох днів, що обумовлено технологічними вимогами.

Щоби пройти опалювальний сезон 2022-2023, у столиці заздалегідь розробили 11 сценаріїв для подолання критичних ситуацій в умовах війни.

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Про це розповів в інтерв’ю "Вечірньому Києву" заступник голови КМДА Петро Пантелеєв.

За словами Пантелеєва, ще влітку штаб при КМДА розробив 11 ключових можливих сценаріїв подій з можливим пошкодженням комунікацій та обладнання, серед яких були і найгірші варіанти. Важливо було максимально підготувати міське господарство, персонал на об’єктах критичної інфраструктури, а також містян. Водночам — не допустити панічних хвиль. Саме, моделюючи розвиток подій, заздалегідь прийняли ряд нестандартних рішень.

"Восени та взимку теплоенергетичні об’єкти столиці зазнали більше десятка масованих атак із використанням ракет і дронів. Рівень пошкоджень різний для різних елементів системи теплопостачання, але завдяки оперативній роботі київських фахівців, їх наслідки вдалось мінімізувати. Тому зараз планово завершуємо поточний сезон, і в той же день, фактично, розпочинаємо підготовку до наступного", — сказав він.

Крім того, протягом поточного опалювального сезону аварійні бригади КП "Київтеплоенерго", найбільшого теплопостачальника у столиці, ліквідували майже 5 тисяч пошкоджень на теплових мережах.

Заступник голови КМДА нагадав, що у столиці завчасно замінили теплові мережі на усіх ділянках, де були прильоти.

"Завдяки програмі міжнародної технічної допомоги USAID Проекту енергетичної безпеки, замінено понад 11 км пошкоджених ракетними обстрілами теплових мереж у чотирьох районах Києва. Польська компанія Logstor International надала нам якісні комплектуючі та трубопроводи з найнижчим рівнем тепловтрат для заміни аварійної ділянки на території Відрадного масиву. Загалом, навіть в умовах воєнного стану нам вдалось замінити понад 50 км аварійних тепломереж", — пояснив він.

Петро Пантелеєв зауважив, що цього року, в рамках підготовки до зими, ремонтні роботи проводитимуться в більших обсягах, враховуючи пошкодження, завдані ворогом.

Нагадаємо, в Україні стане тепліше, але дощі не припиняються.

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