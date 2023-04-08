На Київ суне затяжна гроза: синоптики попередили про небезпеку

У суботу, 8 квітня, на території столиці буде гроза.

На Київську область насувається затяжна гроза. Синоптики попереджають про перший рівень небезпеки в регіоні та столиці.

Таку погоду прогнозує Укргідрометцентр.

"Попередження про небезпечні метеорологічні явища по Київщині. У найближчу годину, з утриманням до кінця доби 8 квітня гроза. І рівень небезпечності. Будьте уважні та обережні", - закликали синоптики.

Нагадаємо, завтра, у неділю, 9 квітня, в Україні дощитиме. Місцями синоптики прогнозують грози, туман та навіть ожеледицю. У Карпатах тримається мороз.

Читайте також: