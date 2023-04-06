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Із села під Києвом вигнали священника УПЦ МП, який відмовлявся відспівувати загиблих бійців

Автор
Світлана НесчетнаСвітлана Несчетна
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Із села під Києвом вигнали священника УПЦ МП, який відмовлявся відспівувати загиблих бійців

Фото: скриншот з відео

Громада села Любарці на Київщини перейшла до Православної церкви України.

Напередодні Великодня громада села Любарці Бориспільського району, що на Київщині, зібралася, аби остаточно вирішити питання переходу з УПЦ Московського патріархату до Православної церкви України.

Про це повідомив "Главком".

Як з’ясувалося на зборах, у селян накопичилося багато запитань і претензій до священника УПЦ МП. Одна з головних – він відмовлявся відспівувати загиблих на війні українських захисників.

Місцевий священник УПЦ Московського патріархату намагався переконати людей не голосувати за перехід та запевняв, що до Росії церква не має відношення. Утім, громада села прийняла інше рішення.

Усі присутні на зборах селяни одноголосно проголосували за перехід до Православної церкви України.

Нагадаємо, у селищі Гребінки Білоцерківського району на Київщині сталася пожежа у Свято-Покровському храмі.

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