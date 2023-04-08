У Броварах на Київщині з модульного містечка виселили переселенців: що сталося

У Броварах на Київщині із модульного містечка для переселенців виселили кількох людей, які зловживали алкоголем.

Про це стало відомо під час засідання комісії у Броварській міській раді, пише видання "Трибуна-Бровари".

Під час засідання комісії, яка розглядає заяви та надає дозвіл на поселення до модульного містечка у Броварах, начальниця дільниці утримання споруд внутрішньо переміщених осіб Аліна Бояр заявила, що є випадки примусового виселення людей.

За її словами, п’ятеро людей, які систематично порушували правила внутрішнього розпорядку в модульному містечку, зокрема вживали алкоголь та заважали мешканцям, комісія позбавила права на проживання. Цим людям знайшли і запропонували місця в реабілітаційних центрах для алкогольно та наркозалежних. Однак лише двоє скористалися цією пропозицією.

Загалом у модульному містечку в Броварах є 352 місця для проживання. Зараз тут проживають 115 людей, із них 27 – діти.

За останній місяць модульне містечко поповнилося 25 мешканцями.

Нещодавно був відкритий третій модуль, який заселений майже на половину.

"Деякі люди змінили місце проживання, влаштувалися на роботу і їм від роботи дали безкоштовне житло. Були людини пенсійного віку, які потребували специфічного догляду і їх забрали до себе діти", – розповіла Бояр. У Броварах також є випадки, коли переселенці отримали право на проживання в модульному містечку, але зволікають із заселенням.

Нагадаємо, у Київській обласній військовій адміністрації попередили, що на околицях Києва може бути гучно. У Бориспільському районі відбудуться планові вибухові роботи.

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