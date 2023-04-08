Во время штурма храма в Киевской области умер мужчина

По уточненным данным, умерший имел ишемическую болезнь сердца.
В селе Липовец в Киевской области произошла трагедия. Во время толчеи между верующими УПЦ и ПЦУ возле местного храма умер мужчина.
Об этом сообщило издание "Кагарлик.City".
Местные прихожане хотели изгнать из храма священников УПЦ московского патриархата. К сожалению, один из верующих погиб.
Как отмечает издание, по словам жителей Липовца, ранее сельская громада приняла решение о переходе храма в подчинение ПЦУ. В субботу, 8 апреля, в церковь пришли прихожане с требованием к священнику УПЦ передать им ключи.
Когда поп отказался делать это, люди попытались зайти в храм. Однако представители УПЦ МП мешали это сделать. Началась потасовка.
Рядом с местом происшествия находился местный житель. Мужу внезапно стало плохо. К сожалению, он скончался.
По предварительным данным, умерший имел болезнь сердца.
Реакция УПЦ МП
В УПЦ уже отреагировали. Заявили, что мужчина умер во время "захвата храма" Рождества Пресвятой Богородицы. Также заявили, что погибший – "один из активистов ПЦУ" Владимир Натыкач.
Что говорят в полиции
В полиции говорят, что следов насильственной смерти на теле мужчины не обнаружено, а умер он из-за проблем с сердцем.
"Там умер житель села, не замглавы мэра. Умер, действительно, от проблем с сердцем. Раньше уже имел ишемическую болезнь сердца. Его никто не избивал", — рассказали ТСН.ua в полиции Киевской области.
Полицейские добавляют, что по этому факту возбуждено уголовное производство.
Напомним, из села Любарцы под Киевом изгнали священника УПЦ МП, отказывавшегося петь погибших бойцов.
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