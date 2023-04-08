Во время штурма храма в Киевской области умер мужчина

В селе Липовец в Киевской области произошла трагедия. Во время толчеи между верующими УПЦ и ПЦУ возле местного храма умер мужчина.

Об этом сообщило издание "Кагарлик.City".

Местные прихожане хотели изгнать из храма священников УПЦ московского патриархата. К сожалению, один из верующих погиб.

Как отмечает издание, по словам жителей Липовца, ранее сельская громада приняла решение о переходе храма в подчинение ПЦУ. В субботу, 8 апреля, в церковь пришли прихожане с требованием к священнику УПЦ передать им ключи.

Когда поп отказался делать это, люди попытались зайти в храм. Однако представители УПЦ МП мешали это сделать. Началась потасовка.

Рядом с местом происшествия находился местный житель. Мужу внезапно стало плохо. К сожалению, он скончался.

По предварительным данным, умерший имел болезнь сердца.

Реакция УПЦ МП

В УПЦ уже отреагировали. Заявили, что мужчина умер во время "захвата храма" Рождества Пресвятой Богородицы. Также заявили, что погибший – "один из активистов ПЦУ" Владимир Натыкач.

Что говорят в полиции

В полиции говорят, что следов насильственной смерти на теле мужчины не обнаружено, а умер он из-за проблем с сердцем.

"Там умер житель села, не замглавы мэра. Умер, действительно, от проблем с сердцем. Раньше уже имел ишемическую болезнь сердца. Его никто не избивал", — рассказали ТСН.ua в полиции Киевской области.

Полицейские добавляют, что по этому факту возбуждено уголовное производство.

Напомним, из села Любарцы под Киевом изгнали священника УПЦ МП, отказывавшегося петь погибших бойцов.

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