Під Бахмутом загинув відомий велогонщик із Києва

Життя Героя обірвалося 31 березня під Бахмутом внаслідок уламкового поранення. 12 березня Костянтину Дейнеці виповнилося 40 років.

Під Бахмутом загинув велогонщик із Києва Костянтин Дейнека. Він пішов на фронт з перших днів вторгнення. Загинув 31 березня.

Костянтин був атлетом Федерації велосипедного спорту та членом команди Leader Citroen Team, багаторазовим переможцем і призером змагань різного рівня в категорії Masters.

Про це повідомляє "Великий Київ".

"Людина, яка завжди була відкритою та щирою. Потужний гонщик, якого боялись усі. Мало хто міг усидіти у нього на колесі", — написали його друзі по захопленню.

"Жахлива, болісна втрата", — написали у Федерації велоспорту України.

У Leader Citroen Team згадують захисника і спортсмена, як людину, яка завжди була відкритою та щирою.

"Нема слів, які б могли втішити дружину, маленьку донечку та сина. Одна тільки біль… Костя, ти наш Герой! Ти завжди будеш у нашому серці та в нашій пам’яті. Спочивай з миром! Герої не вмирають!!!" — з болем згадують про Костянтина його колеги по спортивній команді.

Герой виріс у Києві, з перших днів повномасштабного вторгнення Росії в Україну він став на захист своєї країни.

Життя захисника обірвалося 31 березня під Бахмутом внаслідок уламкового поранення. 12 березня Костянтину виповнилося 40 років.

Попрощались з Костянтином Дейнекою на Алеї Героїв Берковецького кладовища міста Києва.

Нагадаємо, у війні проти РФ на сході загинув 40-річний музикант, режисер і диригент Київської опери Костянтин Старовицький. Він отримав смертельне поранення під час ворожого обстрілу на Краматорському напрямку. У нього залишилися дочка, дружина та літня мама.

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