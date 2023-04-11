Чи скасують комендантську годину в Києві на Великдень: відповідь КМДА

На Великдень, 16 квітня, у Києві не скасовуватимуть комендантську годину. Вона триватиме, як і зазвичай, від 00:00 до 05:00.

Міська влада Києва нагадує, що відзначення Великодніх свят цьогоріч відбувається в умовах воєнного стану. Мешканців закликають надати перевагу трансляціям богослужінь і пам’ятати про комендантську годину, що діє із 00:00 до 05:00.

Про це повідомила заступниця голови КМДА Ганна Старостенко.

Вона розповіла, що місто звернулася до керівників релігійних громад із проханням обмежити проведення масових богослужінь і максимально забезпечити онлайн-трансляції з культових споруд на українських телеканалах та через інтернет.

"Україна продовжує жити в стані війни, тому ми маємо залишатись свідомими громадянами та діяти з урахуванням рекомендацій військових, уникаючи масових скупчень, щоб уберегти один одного. Окрім того, звертаємо увагу містян, що в Києві продовжує діяти комендантська година, яка триває з 00:00 до 05:00", – наголосила Ганна Старостенко.

Нагадаємо, у неділю, 16 квітня, віряни святкуватимуть Великдень, але погода цього дня не потішить українців теплом. Про це свідчать прогнози погоди українських синоптиків.

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