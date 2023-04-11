"Росіяни готувалися до параду на Хрещатику": Міноборони про план Кремля із захоплення Києва

Перед повномасштабним вторгненням до України 24 лютого 2022-го у Кремлі розраховували на те, що зможуть швидко захопити Київ та встановити у столиці свою владу. Після спротиву українських Сил оборони окупанти намагалися заблокувати місто. Завдаючи ударів по місту армія РФ намагалася посіяти паніку та примусити силовим шляхом здатися.

Про це в інтерв'ю РБК-Україна розповів перший заступник міністра оборони генерал-лейтенант Олександр Павлюк.

За його словами, початковий план РФ щодо захоплення української столиці був розрахований на короткострокову операцію, яка б тривала від трьох до п'яти діб. Подібний план використовував Радянський Союз в Угорщині 1956-го, у Чехословаччині - 1968-го та в Афганістані 1979-го.

"Окупанти за звичним для себе принципом планували щонайшвидше висадити сили спеціальних операцій (ССО) і повітряні десанти на підступах до Києва - на аеродромах в Гостомелі та Василькові. Противник хотів ракетними та авіаційними ударами знищити нашу систему ППО, пункти управління військових частин Збройних Сил України, Національної гвардії та обʼєкти критичної інфраструктури", - розповів Павлюк.

Щобільше - у Москві очікували краху української системи управління. Вже після цього окупаційна армія мала б захопити урядовий квартал, ліквідувати або заарештувати керівництво, а пізніше встановити своїх маріонеток.

Окупанти не розраховували на спротив українці. Армія ворога, зауважив Павлюк, готувалися не до вуличних боїв, а "до параду на Хрещатику". Адже "у знищеній техніці росіян була парадна форма одягу".

"Згодом, безумовно, цей план змінився, оскільки наміри противника було вщент розбито Силами оборони", - сказав генерал-лейтенант.

Як повідомлялося, командувач Сухопутних військ генерал-полковник Олександр Сирський заявив, що визволення Київщини від російських загарбників стало стратегічною перемогою та основою подальших операцій. За його словами, деокупація Київщини стала фундаментом майбутніх успішних операцій ЗСУ.

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