Под Бахмутом погиб известный велогонщик из Киева

Жизнь Героя оборвалась 31 марта под Бахмутом в результате осколочного ранения. 12 марта Константину Дейнецу исполнилось 40 лет.

Под Бахмутом погиб велогонщик из Киева Константин Дейнек. Он ушел на фронт с первых дней вторжения. Погиб 31 марта.

Константин был атлетом Федерации велосипедного спорта и членом команды Leader Citroen Team, многократным победителем и призером соревнований разного уровня в категории Masters.

Об этом сообщает "Великий Киев".

"Человек, который всегда был открытым и искренним. Мощный гонщик, которого боялись все. Мало кто мог усидеть у него на колесе", — написали его друзья по восторгу.

"Ужасная, болезненная потеря", — написали в Федерации велоспорта Украины.

В Leader Citroen Team вспоминают защитника и спортсмена, как человека, который всегда был открытым и искренним.

"Нет слов, которые могли бы утешить жену, маленькую дочь и сына. Одна только боль... Костя, ты наш Герой! Ты всегда будешь в нашем сердце и в нашей памяти. Покои с миром! Герои не умирают!!!" — с болью вспоминают о Константине его коллеги по спортивной команде.

Герой вырос в Киеве, с первых дней полномасштабного вторжения России в Украину стал на защиту своей страны.

Жизнь защитника оборвалась 31 марта под Бахмутом в результате осколочного ранения. 12 марта Константину исполнилось 40 лет.

Простились с Константином Дейнекой на Аллее Героев Берковецкого кладбища города Киева.

Напомним, в войне против РФ на востоке погиб 40-летний музыкант, режиссер и дирижер Киевской оперы Константин Старовицкий. Он получил смертельное ранение во время вражеских обстрелов на Краматорском направлении. У него остались дочь, жена и пожилая мама.

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