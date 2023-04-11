Пожежу на Хрещатику в Києві ліквідовано: Кличко розповів подробиці та оприлюднив фото

Пожежу, що сталася в центрі Києва, на Хрещатику, ліквідували.

Горіло у приміщенні корпусу Київського національного університету імені Карпенка-Карого.

Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко у Telegram.

"Пожежа сталася на Хрещатику. Палало на третьому поверсі чотириповерхового навчального корпусу Київського національного університету імені Карпенка-Карого. Рятувальники оперативно локалізували загоряння на площі 10 квадратних метрів, а згодом ліквідували пожежу", – зазначив Віталій Кличко.

Нагадаємо, у Києві на Позняках сталася пожежа в житловому будинку на вулиці Здолбунівській. Як повідомили сайту ТСН.ua в ДСНС Києва, у багатоповерхівці загорілося сміття.

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