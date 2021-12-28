"Омікрон" у Києві: зафіксовано перші випадки інфікування штамом

Поки невідомо, скільки заражених усього, та де вони підхопили вірус.

У Києві зафіксували перші випадки інфікування штамом коронавірусу "Омікрон". Фахівці вважають, що він більш заразний, ніж "Дельта".

Про це 28 грудня повідомив перший заступник голови КМДА Микола Поворозник у Facebook.

"Сьогодні у місті вже зафіксовані випадки захворювання на новий штам коронавірусу Омікрон. Фахівці стверджують, що цей вірус має більшу контагіозність, ніж штам Дельта. За словами медиків, вакциновані пацієнти хворіють у легкій формі", - написав він.

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Поворозник закликав дотримуватися маскового режиму, тримати соціальну дистанцію та користуватися антисептиками. Якщо почуваєтеся хворими, залишайтеся вдома, додав він.

Нагадаємо, що через поширення штаму "Омікрон" у світі скасували вже понад 8 тисяч авіарейсів. Найбільше від скасування рейсів постраждали Сполучені Штати та Китай.

Окрім того, штам коронавірусу "Омікрон" може не визначатися ПЛР-тестами. Справа в тому, що чутливість різних видів тестів не стовідсоткова. Багато останніх досліджень свідчать, що більшість вакцин, які використовують у світі, або зовсім неефективні, або малоефективні проти "Омікрона".

Тим часом в Австралії зареєстрували перший летальний випадок, пов'язаний із новим штамом COVID-19 "Омікрон".

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