"Омикрон" в Киеве: зафиксированы первые случаи инфицирования штаммом

Пока неизвестно, сколько зараженных всего, и где они подхватили вирус.

В Киеве зафиксировали первые случаи инфицирования штаммом коронавируса "Омикрон". Специалисты считают, что он более заразен, чем "Дельта".

Об этом 28 декабря сообщил первый заместитель главы КГГА Николай Поворозник в Facebook.

"Сегодня в городе уже зафиксированы случаи заболевания новым штаммом коронавируса Омикрон. Специалисты утверждают, что этот вирус имеет большую контагиозность, чем штамм Дельта. По словам медиков, вакцинированные пациенты болеют в легкой форме", — написал он.

Также читайте Депрессия и панические атаки после коронавируса: почему возникают проблемы с психикой и что делать

Поворозник призвал соблюдать масочный режим, держать социальную дистанцию и пользоваться антисептиками. Если чувствуете себя больными, оставайтесь дома, добавил он.

Напомним, что из-за распространения штамма "Омикрон" в мире отменили уже более 8 тысяч авиарейсов. Больше всего от отмены рейсов пострадали Соединенные Штаты и Китай.

Кроме того, штамм коронавируса "Омикрон" может не определяться ПЦР-тестами. Дело в том, что чувствительность разных видов тестов не стопроцентная. Многие последние исследования свидетельствуют, что большинство вакцин, используемых в мире, либо совсем неэффективны, либо малоэффективны против "Омикрона".

Тем временем в Австралии зарегистрировали первый летальный случай, связанный с новым штаммом COVID-19 "Омикрон".

В Германии предполагают, что для защиты от "Омикрона" понадобится четвертая доза вакцины | Новости мира

Читайте также: