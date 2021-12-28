"Омикрон" в Киеве: зафиксированы первые случаи инфицирования штаммом

Пока неизвестно, сколько зараженных всего, и где они подхватили вирус.
В Киеве зафиксировали первые случаи инфицирования штаммом коронавируса "Омикрон". Специалисты считают, что он более заразен, чем "Дельта".
Об этом 28 декабря сообщил первый заместитель главы КГГА Николай Поворозник в Facebook.
"Сегодня в городе уже зафиксированы случаи заболевания новым штаммом коронавируса Омикрон. Специалисты утверждают, что этот вирус имеет большую контагиозность, чем штамм Дельта. По словам медиков, вакцинированные пациенты болеют в легкой форме", — написал он.
Поворозник призвал соблюдать масочный режим, держать социальную дистанцию и пользоваться антисептиками. Если чувствуете себя больными, оставайтесь дома, добавил он.
Напомним, что из-за распространения штамма "Омикрон" в мире отменили уже более 8 тысяч авиарейсов. Больше всего от отмены рейсов пострадали Соединенные Штаты и Китай.
Кроме того, штамм коронавируса "Омикрон" может не определяться ПЦР-тестами. Дело в том, что чувствительность разных видов тестов не стопроцентная. Многие последние исследования свидетельствуют, что большинство вакцин, используемых в мире, либо совсем неэффективны, либо малоэффективны против "Омикрона".
Тем временем в Австралии зарегистрировали первый летальный случай, связанный с новым штаммом COVID-19 "Омикрон".
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