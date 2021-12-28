У Києві злетять ціни на таксі в новорічну ніч: скільки коштуватиме поїздка

У Києві злетять ціни на таксі в новорічну ніч: скільки коштуватиме поїздка

На знижки у новорічну ніч розраховувати не варто.

Ціни на таксі у Києві в новорічну ніч злетять на 25-50%. Найдешевша поїздка коштуватиме 300 гривень.

Про це розповів голова Української таксомоторної асоціації Андрій Антонюк, пишуть Новини.LIVE.

Він пояснив, що вартість зросте через великий попит. Ціна буде залежати від того, скільки буде клієнтів. Чим менше клієнтів - тим дорожче.

Прогнозується, що доїхати на таксі з лівого берега в центр міста коштуватиме мінімум 600 гривень. На знижки у новорічну ніч розраховувати не варто.

"Знижки будуть на таксі, коли буде Київ напівпорожній після нового року, тому що не буде, кого возити", - сказав Антонюк.

Чоловік додав, що практика подорожчання таксі на новорічні свята є у всьому світі. За його словами, в Європі ціни підіймають на 50%.

Нагадаємо, що долетіти до Берліна з Києва коштує дешевше, ніж доїхати на таксі з правого берега столиці на лівий. Від станції метро "Виставковий центр" до станції метро "Лісова" таксі коштує мінімум 348 гривень.

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