Тисячі пігулок екстазі, Xanax та марок LSD: у Києві затримали величезну партію наркотиків (фото)

Зловмисники продавали наркотики у Telegram.

У Києві затримали наркодилерів із величезною партією наркотиків на сумму близько 2 мільйонів гривень. У них вилучили 6 кілограмів різних видів наркотиків, 5 тисяч пігулок екстазі та Xanax, а також 1120 марок LSD різних видів.

Про це 28 грудня повідомила пресслужба Київської міської прокуратури.

Відомо, що двоє затриманих тривалий час займалися збутом наркотиків у Києві через месенджер Telegram. Заборонені речовини вилучили у ході обшуків вдома у зловмисників та в автомобілях, їх направили на експертизу.

Наркодилерам повідомили про підозру за ч. 2 ст. 307 Кримінального кодексу України. Їм загрожує позбавлення волі на строк від 6 до 10 років з конфіскацією майна.

Нагадаємо, що бельгійська поліція провела рейд поштовими відділеннями і виявила наркотики на десятки мільйонів євро - вони були у дитячих іграшках та консервах.

Київська міська прокуратура

Київська міська прокуратура

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