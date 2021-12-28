Що робити на свята: здаємо інста-місце з Північним сяйвом у центрі Києва Новини компаній

Що робити на свята: здаємо інста-місце з Північним сяйвом у центрі Києва Новини компаній

Альфа-Банк запропонував українцям робити казкові фото та отримувати за них подарунки.

Незвичайну розвагу та абсолютно нестандартну фотозону подарували городянам Альфа-Банк Україна у партнерстві з Visa. Геодім, всередині якого відтворене Полярне сяйво, до 4 січня буде в самому центрі української столиці. Чому туди варто сходити?

1. Поринути в імерсивне шоу 360°. Геодім вражає масштабами: 7,5 метрів від підлоги до вершини купола, 200 квадратних метрів зі спецефектами. Усередині – не просто масштабна проєкція, а інтерактивна програма з повним зануренням у фантастичну атмосферу імерсивного шоу: на кілька хвилин ви потрапите всередину проєкції засніженого лісу, казкового хамелеона та новорічних зірок.

2. Зробити найкращі інста-фото. Північне сяйво – чудова можливість зробити селфі або сфотографуватися усім разом. Поруч розташований ще й північний ліс, де гуляє ультрасучасний Альфа Клаус із бородою у блискітках та розважаються казкові персонажі. Вся ця анімація служить одній меті: послужити реквізитом для ваших незвичайних фотолистівок.

3. Отримати круті подарунки від банку та його партнерів. Зробіть фото, викладіть в Instagram stories з позначкою банку та оберіть гарантований подарунок. Можна виграти день у креативному просторі AHUB, бокс зі святковим мерчем та багато іншого. Також можна взяти участь у розіграші нової Tesla.

Артмайданчик розташований біля ТРЦ "Гулівер" (Спортивна площа, 1а) біля новорічного ярмарку, так що можна не тільки зробити чудові знімки, а й купити сувеніри, випити різдвяний глінтвейн для того, щоб максимально поринути у новорічну атмосферу. Головне – зробити це до закриття локації, що відбудеться 4 січня. Сам майданчик працює щодня, без вихідних, з 16:00 до 21:00, вхід для всіх безкоштовний.

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