У Києві в парку "Відрадний" загородили озеро, в яке провалилися діти: фото

Біля озера розміщено захисну сітку, а також ще й мішки задля уникнення потрапляння до водойми зі схилу.
У Києві в парку "Відрадний" за останні дні в озеро провалилися двоє дітей, які каталися зі снігової гірки та не розрахували напрямок.
Про це повідомляється на сторінці КП УЗН Солом’янського району у Facebook, де опубліковані фото.
Зазначається, що біля озера розміщено захисну сітку, а також ще й мішки задля уникнення потрапляння до водойми зі схилу.
Також у комунальному підприємстві звернулись до батьків не залишати дітей без нагляду.
Нагадаємо, у Києві 28 грудня оголошено перший рівень небезпечності, жовтий. Очікується туман, видимість 300-500 м та ожеледиця.
Втім на новий рік синоптики обіцяють казкову погоду. 31 грудня температура повітря опуститься до -15 градусів. Вночі прогнозують дрібний сніг, увесь інший час - без опадів.