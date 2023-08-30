Нічна атака на Київ: у КМВА розповіли про загиблих

Вночі проти 30 серпня внаслідок падіння уламків збити ракет на територію підприємства в Києві загинули два хлопці - це були охоронці.

Про це повідомили у пресслужбі КМВА.

"Загинули два охоронці підприємства. Зовсім молоді хлопці - 26 та 36 років", - йдеться у повідомленні.

Також відомо, що внаслідок падіння уламків троє осіб отримали поранення різного ступеня важкості. Двох поранених шпиталізували до медзакладу.

Як повідомлялося, Росія вночі атакувала Київ крилатими ракетами. В результаті атаки уламки попадали у декількох районах столиці, виникли займання.

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