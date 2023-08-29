У школах Києва може з'явитися друга зміна

У школах, де охочих навчатися більше, ніж місць в укритті, можуть запровадити дві зміни навчання.

У школах Києва в новому навчальному році може з'явитися друга зміна.

Про це повідомив заступник голови КМДА Валентин Мондриївський.

За його словами, цьогоріч основну увагу міська влада приділила ремонтам та модернізації укриттів.. Усе заради приведення їх до необхідного стану відповідно до вимог та збільшення кількості місць.

"На сьогоднішній день 417 шкіл із 420 мають укриття, у яких нам вдалось забезпечити майже 190 тисяч місць. Тобто в тих школах, де охочих навчатися більше, ніж місць в укритті, буде діяти змішана система навчання. Зокрема можливе використання такого механізму як друга зміна або перемінне офлайн/онлайн-навчання", - каже Мондриївський.

Слід зазначити, що такий варіант передбачений лише для учнів старших класів. Початкова школа навчатиметься дистанційно.

"Початкова школа буде навчатись винятково офлайн, бо це й інше засвоєння матеріалу, й можливість обом батькам працювати на своїй основній роботі", – наголосив Валентин Мондриївський.

Нагадаємо, Валентин Мондриївський також розповів, що у Києві батьки 240 тис. школярів погодились на навчання своїх дітей офлайн у навчальних закладах. Ця цифра в 2,5 рази більше, ніж 2022-го. Торік лише 94 тис. батьків вирішили відправити дітей до шкіл.

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