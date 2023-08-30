Загиблі, поранені та пожежі: влада розповіла про наслідки ракетної атаки на Київ

Двоє людей загинуло внаслідок падіння уламків в Шевченківському районі Києва, на територію підприємства.
В результаті атаки російськими крилатими ракетами на Київ, уламки попадали у декількох районах столиці після чого виникли загоряння.
Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко.
"Пожежно-рятувальні служби гасять пожежу в Дарницькому районі, де палає після падіння уламків на дах торгового приміщення. Та в Шевченківському районі, де виникло загоряння в адмінбудівлі", - повідомив Кличко.
Крім того, столичний голова повідомив про виявлення ще одного місця падіння уламків у Шевченківському районі, там відбулось загоряння на відкритій місцевості.
Також Кличко повідомив про госпіталізацію 24-річна дівчини в у Шевченківському районі, постраждала отримала різані рани від уламків скла.
В свою чергу начальник КМВА Сергій Попко повідомив, що "внаслідок падіння уламків в Шевченківському районі Києва, на територію підприємства, попередньо, загинуло 2 людини. Ще одна отримала ушкодження. Їй надається медична допомога".
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що 30 серпня в Одесі під час повітряної тривоги було чутно вибухи, повідомляється про атаку російських ракет.
Крім того, ми раніше інформували, що Тульську область РФ атакували два "українські" безпілотники.
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