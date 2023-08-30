Ночная атака на Киев: в КМВА рассказали о погибших

Три человека имеют ранения.
Ночью против 30 августа в результате падения обломков сбить ракет на территорию предприятия в Киеве погибли два парня — это были охранники.
Об этом сообщили в пресс-службе КМВА.
"Погибли два охранника предприятия. Совсем молодые ребята — 26 и 36 лет", — говорится в сообщении.
Также известно, что в результате падения обломков три человека получили ранения разной степени тяжести. Двое раненых госпитализировали в медучреждение.
Как сообщалось, Россия ночью атаковала Киев крылатыми ракетами. В результате атаки обломки попадали в нескольких районах столицы, возникли возгорания.