Ночная атака на Киев: в КМВА рассказали о погибших

Ночью против 30 августа в результате падения обломков сбить ракет на территорию предприятия в Киеве погибли два парня — это были охранники.

Об этом сообщили в пресс-службе КМВА.

"Погибли два охранника предприятия. Совсем молодые ребята — 26 и 36 лет", — говорится в сообщении.

Также известно, что в результате падения обломков три человека получили ранения разной степени тяжести. Двое раненых госпитализировали в медучреждение.

Как сообщалось, Россия ночью атаковала Киев крылатыми ракетами. В результате атаки обломки попадали в нескольких районах столицы, возникли возгорания.

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