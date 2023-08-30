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Ночная атака на Киев: в КМВА рассказали о погибших

Автор
Елена КапникЕлена Капник
Дата публикации
Просмотры
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Время на прочтение
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Ночная атака на Киев: в КМВА рассказали о погибших

Киев. / Фото: Associated Press

Три человека имеют ранения.

Ночью против 30 августа в результате падения обломков сбить ракет на территорию предприятия в Киеве погибли два парня — это были охранники.

Об этом сообщили в пресс-службе КМВА.

"Погибли два охранника предприятия. Совсем молодые ребята — 26 и 36 лет", — говорится в сообщении.

Также известно, что в результате падения обломков три человека получили ранения разной степени тяжести. Двое раненых госпитализировали в медучреждение.

Как сообщалось, Россия ночью атаковала Киев крылатыми ракетами. В результате атаки обломки попадали в нескольких районах столицы, возникли возгорания.

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Дата публикации
Просмотры
4680
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