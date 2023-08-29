Вміст алкоголю в 11 разів перевищував норму: у Києві водій напідпитку перевозив дитину на передньому сидінні авто (фото)

Прилад Драгер показав результат, що перевищує норму в 11 разів — 2,24 проміле.

У Києві водій напідпитку перевозив дитину на передньому сидінні автівки.

Про це повідомляє Патрульна поліція Києва.

Подія сталася 28 серпня у Дніпровському районі. Поліцейські зупинили автомобіль ВАЗ, що рухався з вимкненим ближнім світлом фар у темну пору доби.

"За кермом перебував 46-річний чоловік, а на пасажирському сидінні — його семирічний син, якого батько перевозив без дитячої утримуючої системи. Ба більше, керманич мав явні ознаки алкогольного сп'яніння", - розповіли у поліції.

П'яний водій із семирічним сином / Фото: Facebook / Патрульна поліція Києва

Інспектори запропонували водієві пройти огляд і той погодився. Прилад Драгер показав результат, що перевищує норму в 11 разів — 2,24 проміле.

Охоронці порядку склали на порушника протокол за ч. 1 ст. 130 (Керування транспортним засобом у стані сп'яніння), постанову за ч. 10 ст. 121 (Порушення правил перевезення дітей) КУпАП та викликали на місце події інспекторів ювенальної превенції.

Протокол на порушника

Довідка: Допустимий вміст алкоголю в крові людини, яка керує транспортним засобом – 0,2 проміле. Для розуміння, 1‰ – це тисячна частка чого-небудь, тобто проміле – це як відсоток, тільки в 10 разів менше (тобто 1% – це 10‰).

Нагадаємо, у Києві сталася ДТП з чоловіком у військовій формі. Постраждалий лежав на асфальті поруч з мотоциклом. Користувачі соціальних мереж пишуть, що чоловіка підрізав легковий автомобіль. ДТП сталася 29 серпня біля ТРЦ Ocean Plaza.

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