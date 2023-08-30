Росія вночі атакувала Київ крилатими ракетами

В ніч на 30 серпня по всій Україні була оголошена повітряна тривога через пуски крилатих ракет російськими загарбниками.

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Про це повідомила пресслужба повітряних сил у Telegram.

"Зафіксовано пуски крилатих ракет із Ту-95мс. Очікується наближення до повітряного простору України в районі Сумської області", - йдеться у повідомленні.

Пізніше повідомлялося, що російські крилаті ракети зайшли на територію України зі сторони Бєлгородської області.

Ракети змінювали курс і пролетіли по низці регіонів України, а потім все повернули в сторону столиці. Моніторингові канали повідомляли про успішну роботу ППО по цілях.

Мер Києва Віталій Кличко повідомив, що Дарницькому районі столиці було зафіксовано падіння уламків ракети на дах торгового приміщення.

"У Шевченківському — теж падіння уламків. Всі служби слідують на місце", - повідомив Кличко.

Крім того, столичний голова повідомив, що медики виїхали на виклики за двома адресами у Шевченківський район, але не надав будь-яких додаткових подробиць.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що 30 серпня в Одесі під час повітряної тривоги було чутно вибухи, повідомляється про атаку російських ракет.

Крім того, ми раніше інформували, що Тульську область РФ атакували два "українські" безпілотники.

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