Не для водіїв: у Києві тестують нові світлофори

Такі світлофори вже встановили на восьми перехрестях у столиці.

У Києві тестують нові світлофори, призначені не для автівок, а для велосипедистів та пішоходів.

Про це повідомила Київська міська державна адміністрація.

"На восьми перехрестях столиці проводиться експеримент із впровадженням суміжного світлофорного регулювання пішоходів та велосипедистів", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що, відповідно до вимог чинних нормативних документів, рух велосипедною доріжкою на регульованих перехрестях має забезпечуватися з використанням відповідних світлофорів.

На перехрестях, де велосипедні доріжки суміжні з пішохідними тротуарами, до 1 листопада 2023 року експериментально застосують змінені лінзи пішохідних світлофорів із зображенням пішохода та велосипеда. Такі зміни вже пройшли погодження з Департаментом патрульної поліції Національної поліції України.

"Такі новації дозволять зручно регулювати рух всіх його учасників до введення в дію нового стандарту ДСТУ "Світлофори дорожні", - кажуть у столичній адміністрації.

Так, експеримент реалізований на таких перехрестях у Києві:

Просп. Степана Бандери – просп. Оболонський;

Вул. Прорізна – вул. Бориса Грінченка;

Вул. Івана Франка – вул. Богдана Хмельницького;

Вул. Спаська – вул. Волоська;

Вул. Оноре де Бальзака – вул. Рональда Рейгана (колишня вул. Теодора Драйзера);

Вул. Оноре де Бальзака – вул. Сержа Лифаря;

Вул. Оноре де Бальзака – вул. Олександри Екстер (колишня вул. Марини Цвєтаєвої);

Вул. Вікентія Беретті – просп. Червоної Калини (колишній просп. Володимира Маяковського).

Нагадаємо, в Україні від 1 серпня 2023 року скасовано обмеження щодо кількості спроб складання практичних іспитів для отримання водійського посвідчення. Також тепер інтервал між складанням теоретичного або практичного іспитів (у разі неуспішного складання) становить не менше ніж 10 календарних днів.

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