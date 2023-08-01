У центрі Києва поліція перевіряє call-центр, що міг працювати на Росію

В офісі перебували 47 осіб, поліцейські ідентифікували кожного та виявили серед них двох іноземців.
У Києві поліцейські розпочали кримінальне провадження за фактом діяльності call-центру у Подільському районі. Є підозра, що call-центр, що міг працювати на Росію.
Про це Національна поліція України повідомляє у Telegram.
"В офісі поліцейські виявили 47 працівників та понад 200 облаштованих робочих місць. З місця події вилучено системні блоки, жорсткі диски, мобільні телефони та робочі блокноти", - йдеться в повідомленні.
Крім того, було знайдено печатки російських компаній та банків.
В офісі перебували 47 осіб, поліцейські ідентифікували кожного та виявили серед них двох іноземців. Наразі тривають заходи із встановлення їх причетності до співпраці із країною-агресором та організаторів так званого call-центру.
Нагадаємо, у Києві розгорівся скандал – у столиці виявили call-центр росіян, який збирав інформацію про роботу військових та ППО. Росіяни нібито орендували приміщення офісу у депутата від "Слуги народу" Олега Семінського.
Читайте також: