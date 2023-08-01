У центрі Києва поліція перевіряє call-центр, що міг працювати на Росію

В офісі перебували 47 осіб, поліцейські ідентифікували кожного та виявили серед них двох іноземців.

У Києві поліцейські розпочали кримінальне провадження за фактом діяльності call-центру у Подільському районі. Є підозра, що call-центр, що міг працювати на Росію.

Про це Національна поліція України повідомляє у Telegram.

"В офісі поліцейські виявили 47 працівників та понад 200 облаштованих робочих місць. З місця події вилучено системні блоки, жорсткі диски, мобільні телефони та робочі блокноти", - йдеться в повідомленні.

Крім того, було знайдено печатки російських компаній та банків.

В офісі перебували 47 осіб, поліцейські ідентифікували кожного та виявили серед них двох іноземців. Наразі тривають заходи із встановлення їх причетності до співпраці із країною-агресором та організаторів так званого call-центру.

Є підозра, що call-центр, що міг працювати на Росію

Нагадаємо, у Києві розгорівся скандал – у столиці виявили call-центр росіян, який збирав інформацію про роботу військових та ППО. Росіяни нібито орендували приміщення офісу у депутата від "Слуги народу" Олега Семінського.

У Києві нардеп від "Слуги народу" міг співпрацювати з росіянам, які збирали дані про ППО та роботу військових

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