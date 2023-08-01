У Києві з "Батьківщини-Матері" демонтували герб СРСР: відео

На щиті, який тримає у лівій руці "Батьківщина-Мати" робітники-висотники розібрали головні символи соціалізму — серп та молот.

У Києві з "Батьківщини-Матері" демонтували герб СРСР.

Про це повідомив кореспондент ТСН Андрій Цаплієнко у Telegram.

"Демонтаж радянського герба з монумента Батьківщина-Мати завершено Фух, реально якось легше стало без цього ла**а", - написав він.

На щиті, який тримає у лівій руці "Батьківщина-Мати" робітники-висотники розібрали головні символи соціалізму — серп та молот.

Серп і молот передадуть до Музею історії України у Другій Світовій війні.

Скульптура, висотою понад 102 метри та вагою 450 тонн, яка стоїть на правому березі над Дніпром вже 42 роки, пережила головну зміну — декомунізувалась.

Демонтаж сакрального символу СРСР — серпа та молота, які символізували союз робітників та селян / Фото: Вечірній Київ

Замість герба срср на її щиті буде герб Володимира Великого та сучасної Незалежної України — Тризуб.

Усі роботи мають бути завершені до 24 серпня, Дня Незалежності України.

Зазначимо, У мобільному застосунку "Дія" за оновлення монумента проголосували 85% опитаних.

Нагадаємо, на засіданні Вченої ради Національного музею історії України у Другій світовій війні ухвалено рішення перейменувати монумент "Батьківщина-мати" у Києві на "Україна-мати".

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео "Наживо: Тризуб замість радянського герба просто зараз встановлюють на "Батьківщину-матір"

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