У Києві з "Батьківщини-Матері" демонтували герб СРСР: відео

На щиті, який тримає у лівій руці "Батьківщина-Мати" робітники-висотники розібрали головні символи соціалізму — серп та молот.
У Києві з "Батьківщини-Матері" демонтували герб СРСР.
Про це повідомив кореспондент ТСН Андрій Цаплієнко у Telegram.
"Демонтаж радянського герба з монумента Батьківщина-Мати завершено Фух, реально якось легше стало без цього ла**а", - написав він.
На щиті, який тримає у лівій руці "Батьківщина-Мати" робітники-висотники розібрали головні символи соціалізму — серп та молот.
Серп і молот передадуть до Музею історії України у Другій Світовій війні.
Скульптура, висотою понад 102 метри та вагою 450 тонн, яка стоїть на правому березі над Дніпром вже 42 роки, пережила головну зміну — декомунізувалась.
Замість герба срср на її щиті буде герб Володимира Великого та сучасної Незалежної України — Тризуб.
Усі роботи мають бути завершені до 24 серпня, Дня Незалежності України.
Зазначимо, У мобільному застосунку "Дія" за оновлення монумента проголосували 85% опитаних.
Нагадаємо, на засіданні Вченої ради Національного музею історії України у Другій світовій війні ухвалено рішення перейменувати монумент "Батьківщина-мати" у Києві на "Україна-мати".
▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео "Наживо: Тризуб замість радянського герба просто зараз встановлюють на "Батьківщину-матір"
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