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Заманив в озеро та почав мацати: під Києвом 51-річний тренер з баскетболу розбещував 11-річну дівчинку

Автор
Світлана НесчетнаСвітлана Несчетна
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Заманив в озеро та почав мацати: під Києвом 51-річний тренер з баскетболу розбещував 11-річну дівчинку

Поліція Київщини повідомила про підозру тренеру з баскетболу за розбещення 11-річної дівчинки / Фото: Поліція Київської області

Поліція затримала та повідомила про підозру спортивному тренеру із села Підгірці.

На Київщині спортивний тренер розбещував свою неповнолітню вихованицю.

Про це повідомили в Обухівському управлінні поліції Київської області.

"51-річний житель села Підгірці, користуючись довірою батьків, запросив 11-річну дівчинку на озеро. Вигадавши свою гру, тренер з баскетболу заманив школярку на глибину та почав мацати", - розповів очільник поліції Київщини Андрій Нєбитов.

За фактом розбещення малолітньої слідчі повідомили фігуранту про підозру [ч. 2 ст. 156 ККУ]. Йому загрожує до восьми років позбавлення волі.

Розбещував дитину: Поліція Київщини повідомила про підозру зловмиснику До Обухівського управління поліції Київщини надійшло повідомлення про розбещення неповнолітньої спортивним тренером. «51-річний житель села Підгірці, користуючись довірою батьків, запросив 11-річну дівчинку на озеро. Вигадавши свою гру, тренер з баскетболу заманив школярку на глибину та почав мацати», - зазначив очільник поліції Київщини Андрій Нєбитов. За фактом розбещення малолітньої слідчі повідомили фігуранту про підозру [ч. 2 ст. 156 ККУ]. Йому загрожує до 8 років позбавлення волі. Дізнавайтесь про оперативні та достовірні новини Київщини також на нашому Telegram-каналі https://t.me/policekyivregion . #поліція #поліціяКиївщини МВС України УНІАН Погляд Київщина - інформаційна агенція Телеканал "Прямий" Факти тижня Моя Київщина Погляд Київщина LIVE Телеканал "Прямий" Погляд Київщина - інформаційна агенція СТБ Телеканал ICTV Моя Київщина УНН. Українські Національні Новини Факти тижня КиївВлада - Новини Києва і області Обозреватель Телеканал ICTV УНІАН

Опубліковано Поліція Київської області Вівторок, 1 серпня 2023 р.

Нагадаємо, на Тернопільщині молодик, який зґвалтував 13-річну дівчинку, отримав вісім років в'язниці.

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Дата публікації
Перегляди
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