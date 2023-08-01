Заманив в озеро та почав мацати: під Києвом 51-річний тренер з баскетболу розбещував 11-річну дівчинку

Розбещував дитину: Поліція Київщини повідомила про підозру зловмиснику До Обухівського управління поліції Київщини надійшло повідомлення про розбещення неповнолітньої спортивним тренером. «51-річний житель села Підгірці, користуючись довірою батьків, запросив 11-річну дівчинку на озеро. Вигадавши свою гру, тренер з баскетболу заманив школярку на глибину та почав мацати», - зазначив очільник поліції Київщини Андрій Нєбитов. За фактом розбещення малолітньої слідчі повідомили фігуранту про підозру [ч. 2 ст. 156 ККУ]. Йому загрожує до 8 років позбавлення волі. Дізнавайтесь про оперативні та достовірні новини Київщини також на нашому Telegram-каналі https://t.me/policekyivregion . #поліція #поліціяКиївщини МВС України УНІАН Погляд Київщина - інформаційна агенція Телеканал "Прямий" Факти тижня Моя Київщина Погляд Київщина LIVE Телеканал "Прямий" Погляд Київщина - інформаційна агенція СТБ Телеканал ICTV Моя Київщина УНН. Українські Національні Новини Факти тижня КиївВлада - Новини Києва і області Обозреватель Телеканал ICTV УНІАН