В МВС показали, як зниклого на Київщині Богданчика шукали сотні людей (фото, відео)

Дитину знайшли за півтора кілометри від дому цілою та неушкодженою.

В МВС повідомили деталі про пошуки на Київщині 6-річного Богданчика, до яких були залучені правоохоронці, військові та активісти.

Про це йдеться в заяві пресслужби МВС.

"Хлопчик зник серед лісу, мав вади слуху і певні проблеми зі здоров’ям. Пошукова операція тривала близько 5 годин та, на щастя, завершилася успішно", – ййдеться в повідомленні міністерства.

Там додали, що дитину було знайдено у лісосмузі за 1,5 км від дому. Богданчик був живий та неушкоджений. Після цього хлопчика передали батькам.

Так, у пошуках зниклого у Київській області хлопчика брали участь понад 200 поліцейських, кінологи, спецпризначенці, слідчі, ювенали, військові, надзвичайники, прикордонники, понад 70 активістів, громадян, лісничих. Також були залучені дев’ять дронів.

Знайденого 6-річного Богдана передали батькам / Фото: МВС України у Telegram

Як на Київщині шукали зниклого 6-річного Богданчика: в МВС показали відео

Що відомо про зникнення 6-річного хлопчика

31 липня схвильована мама Богдана Кота зі села Жміївка на Київщини повідомила до поліції, що близько 13:00 її син загубився у лісі, і знайти його самотужки не вдалося. На пошуки дитини оперативно вирушили правоохоронці з кінологами, а в поліції інформували про прикмети Богдана. Згодом того ж дня у поліції повідомили, що хлопчика вдалося знайти.

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