У Києві демонтують герб СРСР на монументі "Батьківщини-матері".

Відповідні фото показав фотограф Ян Доброносов.

У Києві демонтують радянську символіку з "Батьківщини-матері" / Фото: Yan Dobronosov (https://www.facebook.com/dobronosov.yan)

У Києві демонтують радянську символіку з "Батьківщини-матері" / Фото: Yan Dobronosov (https://www.facebook.com/dobronosov.yan)

У Києві демонтують радянську символіку з "Батьківщини-матері" / Фото: Yan Dobronosov (https://www.facebook.com/dobronosov.yan)

Нагадаємо, 13 липня, Державна інспекція архітектури та містобудування України видала дозвіл на часткову зміну монумента "Батьківщина-мати" в Києві.

Крім того, на засіданні Вченої ради Національного музею історії України у Другій світовій війні ухвалено рішення перейменувати монумент "Батьківщина-мати" у Києві на "Україна-мати".

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