У Києві демонтують радянську символіку з "Батьківщини-матері": фото

Замість радянської символіки на столичному монументі невдовзі з’явиться тризуб.
У Києві демонтують герб СРСР на монументі "Батьківщини-матері".
Відповідні фото показав фотограф Ян Доброносов.
Нагадаємо, 13 липня, Державна інспекція архітектури та містобудування України видала дозвіл на часткову зміну монумента "Батьківщина-мати" в Києві.
Крім того, на засіданні Вченої ради Національного музею історії України у Другій світовій війні ухвалено рішення перейменувати монумент "Батьківщина-мати" у Києві на "Україна-мати".
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