В Киеве с "Родины-Матери" демонтировали герб СССР: видео

На щите, который держит в левой руке "Родина-Мать", рабочие-высотники разобрали главные символы социализма — серп и молот.

В Киеве с "Родины-Матери" демонтировали герб СССР.

Об этом сообщил корреспондент ТСН Андрей Цаплиенко в Telegram.

"Демонтаж советского герба с монумента Родины-Матери завершен. Фух, реально как-то легче стало без этого го**а", — написал он.

На щите, который держит в левой руке "Родина-Мать", рабочие-высотники разобрали главные символы социализма — серп и молот.

Серп и молот передадут в Музей истории Украины во Второй Мировой войне.

Скульптура, высотой более 102 метров и весом 450 тонн, которая стоит на правом берегу над Днепром уже 42 года, пережила главное изменение — декоммунизировалась.

Демонтаж сакрального символа СССР — серпа и молота, символизировавшие союз рабочих и крестьян / Фото: Вечерний Киев

Вместо герба СССР на ее щите будет герб Владимира Великого и современной Независимой Украины — Тризуб.

Все работы должны быть завершены до 24 августа, Дня Независимости Украины.

Отметим, в мобильном приложении "Дія" за обновление монумента проголосовали 85% опрошенных.

Напомним, на заседании Ученого совета Национального музея истории Украины во Второй мировой войне принято решение переименовать монумент "Родина-мать" в Киеве на "Украина-мать".

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео " Вживую: Трезубец вместо советского герба прямо сейчас устанавливают на "Родину-мать "

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