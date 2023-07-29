Монумент “Батьківщини-матері” в Києві отримає нову назву

На засіданні Вченої ради Національного музею історії України у Другій світовій війні ухвалено рішення перейменувати монумент "Батьківщина-мати" у Києві на "Україна-мати".

Про це в інтерв’ю “Українському радіо” повідомив гендиректор музею Юрій Савчук.

За його словами, це перейменування не буде формальним кроком, а дасть нове життя монументальній скульптурі, створеній “зусиллями українських робітників, інженерів, учених”.

Також читайте На Київщині виявили братську могилу часів Другої світової війни – фото

“Він [монумент] є унікальною пам'яткою науки і техніки. Цей монумент сьогодні отримує друге життя. Під час повномасштабного вторгнення цей монумент почав набувати іншого значення. Він є символом стійкості та незламності українського народу”, - наголосив Юрій Савчук.

Гендиректор музею нагадав, що скульптура повернута обличчям на північний схід і саме від північно-східного ворога вона “захищає нашу землю, наш народ”.

Нагадаємо, раніше в Мережі порівняли монументи Батьківщині-матері, які встановлені в Україні в Києві, та у Росії у Волгограді. Як зазначають інтернет-користувачі, різниця між двома скульптурами має приголомшливий символізм.

Читайте також: