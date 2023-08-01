Не для водителей: в Киеве тестируют новые светофоры

Такие светофоры уже установили на восьми перекрестках в столице.

В Киеве тестируют новые светофоры, предназначенные не для автомобилей, а для велосипедистов и пешеходов.

Об этом сообщила Киевская городская государственная администрация.

"На восьми перекрестках столицы проводится эксперимент с внедрением смежной светофорной регулировки пешеходов и велосипедистов", — говорится в сообщении.

Отмечается, что, согласно требованиям действующих нормативных документов, движение по велосипедной дорожке на регулируемых перекрестках должно обеспечиваться с использованием соответствующих светофоров.

На перекрестках, где велосипедные дорожки смежны с пешеходными тротуарами, до 1 ноября 2023 экспериментально применят измененные линзы пешеходных светофоров с изображением пешехода и велосипеда. Подобные изменения уже прошли согласование с Департаментом патрульной полиции Национальной полиции Украины.

"Такие новшества позволят удобно регулировать движение всех его участников до введения в действие нового стандарта ДСТУ "Светофоры дорожные", – говорят в столичной администрации.

Так, эксперимент реализован на таких перекрестках в Киеве:

Просп. Степана Бандеры – просп. Оболонский;

Ул. Прорезная – ул. Бориса Гринченко;

Ул. Ивана Франко – ул. Богдана Хмельницкого;

Ул. Спасская – ул. Волошская;

Ул. Оноре де Бальзака – ул. Рональда Рейгана (бывшая ул. Теодора Драйзера);

Ул. Оноре де Бальзака – ул. Сержа Лифаря;

Ул. Оноре де Бальзака – ул. Александры Экстер (бывшая ул. Марины Цветаевой);

Ул. Викентия Беретти – просп. Червоной Калины (бывший просп. Владимира Маяковского).

Напомним, в Украине от 1 августа 2023 года отменены ограничения по количеству попыток сдачи практических экзаменов для получения водительского удостоверения. Также теперь интервал между сдачей теоретического или практического экзаменов (в случае неуспешного сдачи) составляет не менее 10 календарных дней.

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