Нардеп Семінський заперечив причетність до "російського call-центру" після звинувачень Тищенка

Про call-центр Олег Семінський сказав, що то були звичайні айтішники – багато молодих людей.

Нардеп "Слуги народу" Олег Семінський заперечив свою причетність до діяльності call-центру, який працював на Росію.

Про це він розповів у коментарі "Цензор.НЕТ".

За словами нардепа, в офісній будівлі з 2019 у нього офіційно працює приймальня. На момент, коли туди прибув "слуга народу" Тищенко він почув галас та спустився вниз подивитися, що сталося.

"Там Коля, мій колега, печаті якісь показує російські. Хоча подейкують, що вони з'явилися незрозуміло. Є записи з бодікамер", - сказав Семінський.

Нардеп відкинув звинувачення в тому, що він нібито "кришує" російський бізнес.

"Жодного такого call-центру я не кришував. З іншого боку, Миколо, а не можна було повідомити раніше, якщо ти володієш такою інформацією, то разом успішно провели б операцію з Подільским РУ ГУ МВС", - прокоментував парламентар.

Семінський також заявив, що не перешкоджав діяльності правоохоронців.

"У них що, на лобі написано, що вони якийсь call-центр? Офіційно було укладено контракт на оренду приміщення. Це взагалі нісенітниця, що кришую call-центри. ... Не засуджую Колю, тільки чому в такий спосіб зроблено, це інше питання. Абсолютно нічого не відомо (про діяльність call-центру - ред.). Це були звичайні айтішники, багато молодих людей. Вчора я вже сам побачив, що це за молоді люди. ... Звичайно, буде перевірка (правоохоронцями - ред.). До речі, вони вже написали листа на розрив договірних відносин. Юристи перевірили, там немає ніякого російського... немає ніякої назви "Хімпром", нічого. Юридичні особи офіційно платили за оренду приміщення, сплачувалися податки тощо. Хто знав, що там call-центр? Як мені відомо, там тривалий час айтішники перебували. У них що, на лобі написано, що то "Хімпром" call-центр", - каже нардеп.

Семінський пояснив, що зі своєю ексдружиною є бенефіціарним власником будівлі, це все внесено в декларацію.

"Я навіть не маю права втручатися в управління цього бізнес-центру. У мене укладено договір з 2019 року на оренду приміщення народного депутата. ... Не маю ніякого відношення до кол-центрcall-центру, якщо б я таким, не дай Боже, займався, то був би висновок правоохоронних органів. Напевно, й обшуки проводилися б. Цього немає, це виключається апріорі на тисячу відсотків", - підсумував нардеп.

Нагадаємо, раніше нардеп Микола Тищенко звинуватив свого колегу Олега Семінського в тому, що він нібито причетний до роботи call-центру, який працював на Росію.

У Києві нардеп від "Слуги народу" міг співпрацювати з росіянам, які збирали дані про ППО та роботу військових

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