Над Києвом знищено сім повітряних цілей: що відомо

Підтверджено - один загиблий та 16 постраждалих, яким надається медична допомога.
В районі Києва знищено сім повітряних цілей.
Про це повідомляє Київська міська військова адміністрація.
У Голосіївському районі пошкоджено господарську споруду та автомобіль. Постраждалих немає.
У Солом'янському районі пошкоджено приватний житловий будинок, готель.
У Печерському районі руйнування готелю, незначні пошкодження прилеглих будівель.
Є руйнування у Дніпровському районі.
Підтверджено - один загиблий та 16 постраждалих, яким надається медична допомога.
Зазначається, у районі повітряного простору Києва працюють розвідувальні БПЛА ворога.
Працює наше ППО.
У КМВА зазначили, що станом на 16:03 оголошено відбій повітряної тривоги.
Нагадаємо, ууламки від російських ракет впали на готель та палац "Україна". Будівлі пошкоджені.
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