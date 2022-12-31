Над Києвом знищено сім повітряних цілей: що відомо

Підтверджено - один загиблий та 16 постраждалих, яким надається медична допомога.

В районі Києва знищено сім повітряних цілей.

Про це повідомляє Київська міська військова адміністрація.

У Голосіївському районі пошкоджено господарську споруду та автомобіль. Постраждалих немає.

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У Солом'янському районі пошкоджено приватний житловий будинок, готель.

У Печерському районі руйнування готелю, незначні пошкодження прилеглих будівель.

Є руйнування у Дніпровському районі.

Підтверджено - один загиблий та 16 постраждалих, яким надається медична допомога.

Зазначається, у районі повітряного простору Києва працюють розвідувальні БПЛА ворога.

Працює наше ППО.

У КМВА зазначили, що станом на 16:03 оголошено відбій повітряної тривоги.

Нагадаємо, ууламки від російських ракет впали на готель та палац "Україна". Будівлі пошкоджені.

Зеленський за 29 грудня: із кожним ракетним ударом Росія лише глибше заганяє себе в глухий кут

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