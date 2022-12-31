У Києві уламки від російських ракет пошкодили готель та палац "Україна": з'явилися перші кадри наслідків (фото, відео)

Станом на зараз відомо про одну жертву у столиці через російський удар.

Під час масованого обстрілу Києва уламки від російських ракет впали на готель та палац "Україна", внаслідок чого приміщення пошкоджені.

Фото та відео з місця атаки опублікував заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко.

"Російський новий рік за святковим столом - це кадри розбитих в Україні житлових будинків, новини про загиблу людину через уламок ракети в Солом‘янському районі Києва. Ось так вони бачать "свята". Терористи та вбивці! розбитий готель в серця столиці — це їх радість за святковим столом", - йдеться у дописі Тимошенка.

Росія атакувала ракетами Київ

У Києві тривогу оголосили о 12:49, а в області - о 12:50. У мережі повідомляли про вибухи. Згодоїм їх підтвердили у мерії. В ОВА повідомили про роботу ППО в області.

За даними мера столиці, вибухи пролунали у трьох районах міста: Солом‘янському, Печерському та Голосіївському. За останніми даними, внаслідок атаки є одна жертва - це 70-річний чоловік. Ще 8 осіб отримали поранення. Під час атаки поранено і журналіста з Японії. Його госпіталізують медики.

Читайте також: