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У Києві уламки від російських ракет пошкодили готель та палац "Україна": з'явилися перші кадри наслідків (фото, відео)

Автор
Катерина КузнецоваКатерина Кузнецова
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У Києві уламки від російських ракет пошкодили готель та палац "Україна": з'явилися перші кадри наслідків (фото, відео)

Фото: Кирило Тимошенко/Telegram

Станом на зараз відомо про одну жертву у столиці через російський удар.

Під час масованого обстрілу Києва уламки від російських ракет впали на готель та палац "Україна", внаслідок чого приміщення пошкоджені. 

Фото та відео з місця атаки опублікував заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко. 

"Російський новий рік за святковим столом - це кадри розбитих в Україні житлових будинків, новини про загиблу людину через уламок ракети в Солом‘янському районі Києва. Ось так вони бачать "свята". Терористи та вбивці! розбитий готель в серця столиці — це їх радість за святковим столом", - йдеться у дописі Тимошенка.

Росія атакувала ракетами Київ

У Києві тривогу оголосили о 12:49, а в області - о 12:50. У мережі повідомляли про вибухи. Згодоїм їх підтвердили у мерії. В ОВА повідомили про роботу ППО в області.

За даними мера столиці, вибухи пролунали у трьох районах міста: Солом‘янському,  Печерському та Голосіївському. За останніми даними, внаслідок атаки є одна жертва - це 70-річний чоловік. Ще 8 осіб отримали поранення. Під час атаки поранено і журналіста з Японії. Його госпіталізують медики. 

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Дата публікації
Перегляди
10к
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