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У Києві під час ракетної атаки Росії постраждав японський журналіст: фото

Автор
Богдан СкавронБогдан Скаврон
Дата публікації
Перегляди
2858
Час на прочитання
1 хв
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У Києві під час ракетної атаки Росії постраждав японський журналіст: фото

Фото: Telegram/Андрій Цаплієнко

Працівника ЗМІ госпіталізували, йому надають допомогу медики.

Під час ракетної атаки на Київ, яку 31 грудня здійснила держава-агресор, поранено журналіста з Японії.

Про це повідомив мер української столиці Віталій Кличко.

За словами міського голови Києва, японського журналіста госпіталізували, йому надають допомогу медики.

Загалом у столиці України уже 8 людей постраждало через ракетний удар Росії.

Нагадаємо, у Києві під час масштабної повітряної тривоги сталися вибухи просто поміж будинків у Солом’янському районі. 

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Дата публікації
Перегляди
2858
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