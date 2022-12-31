У Києві під час ракетної атаки Росії постраждав японський журналіст: фото

Під час ракетної атаки на Київ, яку 31 грудня здійснила держава-агресор, поранено журналіста з Японії.

Про це повідомив мер української столиці Віталій Кличко.

За словами міського голови Києва, японського журналіста госпіталізували, йому надають допомогу медики.

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Загалом у столиці України уже 8 людей постраждало через ракетний удар Росії.

Нагадаємо, у Києві під час масштабної повітряної тривоги сталися вибухи просто поміж будинків у Солом’янському районі.

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