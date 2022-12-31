В Киеве во время ракетной атаки России пострадал японский журналист: фото

Во время ракетной атаки на Киев, которую 31 декабря совершило государство-агрессор, ранен журналист из Японии.

Об этом сообщил мэр украинской столицы Виталий Кличко.

По словам городского головы Киева, японский журналист госпитализирован, ему оказывают помощь медики.

Также читайте Массированная атака россиян: в воздушном пространстве Украины еще есть российские ракеты

Всего в столице Украины уже 8 человек пострадали из-за ракетного удара России.

Напомним, в Киеве во время масштабной воздушной тревоги произошли взрывы прямо среди домов в Соломенском районе.

Читайте также: