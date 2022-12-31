В Киеве во время ракетной атаки России пострадал японский журналист: фото

Сотрудника СМИ госпитализировали, ему оказывают помощь медики.
Во время ракетной атаки на Киев, которую 31 декабря совершило государство-агрессор, ранен журналист из Японии.
Об этом сообщил мэр украинской столицы Виталий Кличко.
По словам городского головы Киева, японский журналист госпитализирован, ему оказывают помощь медики.
Всего в столице Украины уже 8 человек пострадали из-за ракетного удара России.
Напомним, в Киеве во время масштабной воздушной тревоги произошли взрывы прямо среди домов в Соломенском районе.
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