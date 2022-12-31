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В Киеве во время ракетной атаки России пострадал японский журналист: фото

Автор
Богдан СкавронБогдан Скаврон
Дата публикации
Просмотры
4026
Время на прочтение
1 мин
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В Киеве во время ракетной атаки России пострадал японский журналист: фото

Фото: Telegram/Андрей Цаплиенко

Сотрудника СМИ госпитализировали, ему оказывают помощь медики.

Во время ракетной атаки на Киев, которую 31 декабря совершило государство-агрессор, ранен журналист из Японии.

Об этом сообщил мэр украинской столицы Виталий Кличко.

По словам городского головы Киева, японский журналист госпитализирован, ему оказывают помощь медики.

Всего в столице Украины уже 8 человек пострадали из-за ракетного удара России.

Напомним, в Киеве во время масштабной воздушной тревоги произошли взрывы прямо среди домов в Соломенском районе.

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Дата публикации
Просмотры
4026
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