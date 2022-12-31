Над Киевом уничтожены семь воздушных целей: что известно

Подтверждено – один погибший и 16 пострадавших, которым оказывается медицинская помощь.
В районе Киева уничтожены семь воздушных целей.
Об этом сообщает Киевская городская военная администрация.
В Голосеевском районе повреждено хозяйственное сооружение и автомобиль. Пострадавших нет.
В Соломенском районе и поврежден частный жилой дом, гостиница.
В Печерском районе и разрушение отеля, незначительные повреждения близлежащих зданий.
Есть разрушение в Днепровском районе.
Подтверждено — один погибший и 16 пострадавших, которым оказывается медицинская помощь.
Отмечается, что в районе воздушного пространства Киева работают разведывательные БПЛА врага.
Работает наше ПВО.
В КМВА отметили, что по состоянию на 16:03 объявлен отбой воздушной тревоги.
Напомним, обломки от российских ракет упали на гостиницу и дворец "Украина". Здания повреждены.
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