Над Киевом уничтожены семь воздушных целей: что известно

Подтверждено – один погибший и 16 пострадавших, которым оказывается медицинская помощь.

В районе Киева уничтожены семь воздушных целей.

Об этом сообщает Киевская городская военная администрация.

В Голосеевском районе повреждено хозяйственное сооружение и автомобиль. Пострадавших нет.

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В Соломенском районе и поврежден частный жилой дом, гостиница.

В Печерском районе и разрушение отеля, незначительные повреждения близлежащих зданий.

Есть разрушение в Днепровском районе.

Подтверждено — один погибший и 16 пострадавших, которым оказывается медицинская помощь.

Отмечается, что в районе воздушного пространства Киева работают разведывательные БПЛА врага.

Работает наше ПВО.

В КМВА отметили, что по состоянию на 16:03 объявлен отбой воздушной тревоги.

Напомним, обломки от российских ракет упали на гостиницу и дворец "Украина". Здания повреждены.

Зеленский за 29 декабря: с каждым ракетным ударом Россия лишь глубже загоняет себя в тупик

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