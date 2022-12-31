Ракетна атака на Київ: госпіталізовано 13 постраждалих

Одна людина - в украй важкому стані.

На цю годину до медзакладів столиці госпіталізували вже 13 постраждалих внаслідок російської атаки на Київ.

Одна людина - в украй важкому стані.

Серед постраждалих - японський журналіст.

Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко 31 грудня.

”Під час атаки на Київ у Печерському районі поранено журналіста з Японії. Його госпіталізують медики”, - повідомив мер.

Нагадаємо, вибухи пролунали у Солом`янському, Печерському, Голосіївському та Святошинському районах. Є руйнування, пошкодження зазнав готельний об`єкт. У Солом`янському районі уламки ракети влучили у приватний будинок.

Раніше повідомлялося, що у Києві загинув літній чоловік.

Зеленський за 29 грудня: із кожним ракетним ударом Росія лише глибше заганяє себе в глухий кут

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