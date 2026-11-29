У Києві встановлюють величезну ханукію, Фото: Federation of Jewish Communities of Ukraine

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На Майдані Незалежності у Києві, прямо навпроти Головпоштамту, триває встановлення головного символу юдейського свята — традиційного дев’ятисвічника ханукії. Щорічним облаштуванням цієї інсталяції опікується Федерація єврейських громад України за сприяння міської влади.

Про це повідомляє «Київ24».

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У центрі Києва розпочали монтаж святкової ханукії

Ця конструкція має статус найбільшого ханукального світильника на європейському континенті.

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Цьогорічні урочистості триватимуть вісім днів: вони розпочнуться після заходу сонця 4 грудня, коли запалять найперший вогонь, і завершаться ввечері 12 грудня.

За традицією щовечора впродовж усього святкового тижня на менорі додаватимуть по одному новому вогнику, використовуючи для цього центральну допоміжну свічку — шамаш. Так триватиме до фінального вечора, коли конструкція засяє на повну.

У релігійній та культурній традиції Хануку знають як Свято світла, що втілює незламність духу та перемогу чистоти над скверною. Воно присвячене історичній події повторного освячення Єрусалимського храму та пов’язаному з нею диву з олією.

Окрім вечірнього запалювання вогнів на ханукії, віряни проводять ці дні за сімейними трапезами, обмінюються подарунками та займаються благодійністю, підтримуючи нужденних.

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Свята: останні новини

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Цього ж понеділка, 30 листопада 2026 року, припадає 1740-й день війни в Україні і до Нового року залишається 31 день. У світі та в Україні цього дня також відзначають Всесвітній день домашніх тварин, який нагадує про відповідальність господарів за догляд і турботу про собак, котів, птахів, гризунів та інших улюбленців, і Кіберпонеділок — міжнародний день онлайн-розпродажів після Чорної п’ятниці.

Крім того, 30 листопада присвячене Міжнародному дню захисту інформації.

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