На Київщині спрацювали сили ППО — КОВА

Ворог атакує регіон ударними БпЛА.
У Київській області сили протиповітряної оборони спрацювали по ворожих ударних безпілотниках.
Про це йдеться у повідомленні Київської обласної військової адміністрації.
"На Київщині зафіксовано рух ворожих БпЛА! У регіоні працюють сили ППО", - йдеться у повідомленні.
Місцевих жителів закликають перебувати у безпечних місцях.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що під час останніх атак Росія била по Україні термобаричними дронами.
Крім того, ми раніше інформували, що вночі РФ вдарила балістикою та дронами.
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