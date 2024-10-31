На Київщині спрацювали сили ППО — КОВА

У Київській області сили протиповітряної оборони спрацювали по ворожих ударних безпілотниках.

Про це йдеться у повідомленні Київської обласної військової адміністрації.

"На Київщині зафіксовано рух ворожих БпЛА! У регіоні працюють сили ППО", - йдеться у повідомленні.

Місцевих жителів закликають перебувати у безпечних місцях.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що під час останніх атак Росія била по Україні термобаричними дронами.

Крім того, ми раніше інформували, що вночі РФ вдарила балістикою та дронами.

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