Росіяни щоночі атакують Київ БпЛА: місцева влада розповіла про тактику ворога

Армія РФ майже щоночі атакує Київ безпілотниками. Дрони заходять на Київ на малих висотах і з різних боків, а також швидко змінюють маршрут.

Про це розповів речник Київської міської військової адміністрації Михайло Шаманов в ефірі "Громадського радіо".

"Хоча минулого місяця був випадок, коли російські дрони заходили на висоті понад один кілометр. Крутяться в якійсь зоні, привертаючи увагу. Основна мета — максимально заплутати мобільні вогневі групи, змусити їх переміщатись і таким чином створити коридор для проходження наступних хвиль "Шахедів", — розповів Шаманов.

Він наголосив, що вже третю ніч поспіль уламки падають у Солом'янському районі. Втім, чому саме цей район став мішенню для російських ударів, чиновник не пояснив.

За словами Шаманова, окупанти атакують столицю не лише "Шахедами", але й дронами "Гербера". Їх росіяни запускають без бойової частини — тобто як фальш-ціль. У такий спосіб росіяни намагаються заплутати українську систему ППО.

Нагадаємо, вночі 30 жовтня російська армія вдарила БпЛА по Києву вже 19-й раз від початку цього місяця. В одній багатоповерхівці виникла пожежа в кількох помешканнях. З будинку було евакуйовано 18 людей.

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