"Шахед" летів на нас, а потім — вибух": мешканка пошкодженого будинку в Києві про ворожу атаку

Ранок для жінки та її домашньої улюблениці почався з сирени.

Нічна атака на столицю 30 жовтня, яка стала 19-ю від початку місяця, залишила по собі вигорілі квартири, потрощені будинки та уламки ворожого залізяччя на дитячому майданчику. Про атаку ворожого "Шахеду" розповіла мешканка пошкодженого у Києві будинку.

Про це йшлося у її коментарі novyny.live.

"Шахед" летів наче в нас, я почала читати Отче наш, а потім був вибух — потрапили в будинок", — розповіла киянка Наталія.

Ранок для жінки та її домашньої улюблениці почався з сирени повітряної тривоги.

"Почула, що була підвищена тривога і зрозуміла, що знову "Шахеди". Пішла до туалету, бо кішка також нервувала. І в цей час почула, як дуже низько пролітає "Шахед". Я думала, він летить просто в будинок, але дякувати богу, він пролетів. Я почала читати Отче наш і триматися за ікону", — розповіла вона.

На цьому атака не закінчилася.

"Секунд через 15 знову почула "Шахед" і такий пікет, типу, як падає літак. Було дуже гучно. Був вибух — я зрозуміла, що попали в будинок. Я швиденько зібралася, взяла кішку і побігла. Було дуже багато диму. Я спочатку подумала, що попали в дах, але коли вийшла на вулицю, побачила, що горять нижні поверхи", — поділилася Наталія.

Нагадаємо, що під час атаки "Шахедами" на Київ серйозно було пошкоджено будівлю приватної єврейської школи "Перлина".

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: Київ – під ударом! Вибухи! Страшна ніч, вигорілі квартири і потрощені будинки!

Читайте також:

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.