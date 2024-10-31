В Киевской области сработали силы ПВО — КОВА

Враг атакует регион ударными БПЛА.
В Киевской области силы противовоздушной обороны сработали по вражеским ударным беспилотникам.
Об этом идет речь в сообщении Киевской областной военной администрации.
"На Киевщине зафиксировано движение враждебных БПЛА! В регионе работают силы ПВО", — говорится в сообщении.
Местные жители призывают находиться в безопасных местах.
Напомним, ранее сообщалось, что во время последних атак Россия избивала по Украине термобарическими дронами.
Кроме того, мы ранее информировали, что ночью РФ ударила баллистикой и дронами.
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