Під час атаки на Київ було пошкоджено єврейську школу (фото)

На щастя, минулося без жертв.

Під час атаки безпілотниками на Київ у ніч проти 30 жовтня серйозно постраждала будівля приватної єврейської школи "Перлина".

Про це повідомив посол Ізраїлю в Україні Міхаель Бродський.

У момент атаки у будівлі єврейської школи нікого не було, тож минулося без жертв. Однак сама будівля зазнала серйозних пошкоджень.

Посол додав, що внаслідок атаки також постраждав сусідній житловий будинок і кілька людей отримали поранення.

"Вранці я зв'язався з головним рабином Києва Йонатаном Марковичем і висловив свою підтримку. Зробимо все, щоб допомогти громаді відновити роботу школи у найкоротший час", – зазначив Бродський.

Пошкоджена єврейська школа "Перлина" в Києві / Фото: телеграм-канал посла Ізраїлю в Україні Міхаеля Бродського

Нагадаємо, вночі російська армія атакувала Київ дронами "Шахед". Уламки впали у Соломʼянському районі столиці, у багатоповерхівці спалахнула пожежа. Постраждали дев’ятеро людей.

Читайте також: