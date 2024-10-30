Під час атаки на Київ було пошкоджено єврейську школу (фото)

На щастя, минулося без жертв.
Під час атаки безпілотниками на Київ у ніч проти 30 жовтня серйозно постраждала будівля приватної єврейської школи "Перлина".
Про це повідомив посол Ізраїлю в Україні Міхаель Бродський.
У момент атаки у будівлі єврейської школи нікого не було, тож минулося без жертв. Однак сама будівля зазнала серйозних пошкоджень.
Посол додав, що внаслідок атаки також постраждав сусідній житловий будинок і кілька людей отримали поранення.
"Вранці я зв'язався з головним рабином Києва Йонатаном Марковичем і висловив свою підтримку. Зробимо все, щоб допомогти громаді відновити роботу школи у найкоротший час", – зазначив Бродський.
Нагадаємо, вночі російська армія атакувала Київ дронами "Шахед". Уламки впали у Соломʼянському районі столиці, у багатоповерхівці спалахнула пожежа. Постраждали дев’ятеро людей.
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