Київські тролейбуси / © Київпастранс

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У КП «Київпастранс» впровадили новий функціонал для відстеження місцеперебування наземного громадського транспорту в режимі онлайн. Він дає змогу відслідковувати рух автобусів, трамваїв і тролейбусів навіть під час повітряних тривог, коли стандартна супутникова навігація може працювати нестабільно.

Про це повідомили на сайті комунального підприємства.

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За словами виконувачки обов’язків гендиректора «Київпастрансу» Тетяни Тараско, система використовує альтернативні джерела даних. Отриманий сигнал програмно опрацьовується та відображається на мапі міста з урахуванням маршруту, на якому курсує транспорт. Наразі, під час повітряних тривог, інформація про місцезнаходження транспортних засобів оновлюється кожні 3 хвилини.

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До нового функціоналу підключили весь рухомий склад підприємства, який працює на маршрутах столиці. Це дає змогу диспетчерській службі безперервно контролювати роботу транспорту, а пасажирам — відстежувати його рух у розділі «Транспорт online» на офіційному вебсайті підприємства за цим посиланням.

У «Київпастрансі» зазначають, що система пройшла тестування та працює в повноцінному режимі. Водночас підприємство продовжує вдосконалювати функціонал і напрацьовує рішення для скорочення інтервалу оновлення інформації до 1–2 хвилин.

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